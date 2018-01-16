وسيلة للتوفيق بين روسيا والولايات المتحدة

اقترح محللو مجلة "نيشنال إنترست" طريقة يمكن من خلالها مساعدة موسكو وواشنطن للتوصل إلى التفاهم.

"سبوتنيك" — وأشارت مجلة "نيشنال انترست" إلى أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة معقد بسبب عدم الثقة وعدم الاهتمام، بالإضافة إلى الأنباء حول "تدخل موسكو" في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. ووفقا للمجلة، فإن التوتر الناجم عن هذه العوامل يشكل خطرا على الولايات المتحدة والعالم أجمع.

© AP Photo/ DMITRY LOVETSKY, DMITRY LOVETSKY مجلة أمريكية: ماذا سيحدث لو قطعت روسيا كابلات الإنترنت في أعماق البحار

وذكر المحللون خبرة التفاعل بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة في ذروة الحرب الباردة، عندما تم إقامة "اتصالات غير رسمية" على هيئة برامج لتبادل العلماء والطلاب والمعلمين، الأمر الذي سمح للبلدين بفهم أهمية إنهاء سباق التسلح وضرورة تجنب نشوب نزاع نووي.

ووفقا للمجلة، فيجب على موسكو وواشنطن تعميق مثل هذه الاتصالات، التي أصبحت محدودة في الوقت الحالي بسبب "عدم الثقة والمناخ السياسي السام".

وقد دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب مرارا إلى التعاون. كما أن السياسيين الروس كثيرا ما أعلنوا عن انفتاح موسكو للحوار، إلا أن العقوبات الغربية تعقد إمكانية التعاون الفعال.