حركة الشباب الصومالية تدعو لقتل قيادي تركها وانضم للحكومة

نبذت "حركة الشباب" الصومالية الإسلامية المتشددة قياديا سابقا فيها انضم إلى صفوف الحكومة، وقالت إنه مرتد يجوز قتله.

ونشأ الخلاف عام 2013 بين حركة الشباب التي نفذت عدة تفجيرات في العاصمة مقديشو، ومختار روبو أبو منصور المتحدث السابق باسمها ونائب زعيمها والذي انضم إلى صفوف الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في أغسطس/ آب الماضي، حسب "رويترز".

وتحاول الحركة الإسلامية الإطاحة بالحكومة، وتقاتلها منذ سنوات.

وأوردت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، أمس الاثنين، تقريرا قالت فيه إن حركة الشباب هددت وخطفت مدنيين في منطقة باي الصومالية في الشهور الأخيرة لإجبار المجتمعات المحلية على تسليم أطفالها لتجنيدهم فكريا وعسكريا.

وتمثل حركة الشباب تهديدا كبيرا ونفذت تفجيرات في مقديشو وبلدات أخرى لضرب أهداف عسكرية ومدنية.