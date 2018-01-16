البرلمان الروسي يقاطع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

أفاد مصدر برلماني روسي، اليوم الثلاثاء، بأن رئيسي مجلسي الاتحاد، فالينتينا ماتفيينكو، والدوما، فياتشيسلاف فولودين، وقعا رسالة موجهة إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تخطر بعدم إمكانية مشاركة الوفد الروسي في عمل المنظمة في ظروف التمييز ضده.

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موسكو — سبوتنيك . وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "ممثلو مجلس الاتحاد والدوما وقعا رسالة موجهة لقيادة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حول عدم إمكانية مشاركة الوفد الروسي في عمل المنظمة في ظل التمييز".

وأوضح المصدر البرلماني، أن الوثيقة أرسلت إلى المنظمة قبل أسبوع من بداية دورة كانون الثاني/ يناير.

يذكر أن موسكو، لا ترسل منذ عام 2016 الوثائق اللازمة لاعتماد وفدها لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، لأن البرلمانيين الروس في الفترة 2014-2015 حرموا من حق التصويت في الدورات وفرصة المشاركة في أعمال الهيئات التشريعية للمنظمات بسبب الموقف المتعلق بشبه جزيرة القرم.

وقد قدمت موسكو في أكثر من مناسبة مقترحات للخروج من الأزمة، بما في ذلك فكرة توثيق عدم جواز فرض عقوبات على الوفود الوطنية.