الجيش التركي يشدد التدابير الأمنية على الحدود المقابلة لمدينة عين العرب السورية

صرح مصدر أمني تركي أن الجيش التركي شدد من التدابير الأمنية على الحدود التركية المقابلة لمدينة عين العرب السورية (كوباني)، تحسبا لأي هجوم على الأراضي التركية، قبل بدء "عملية عفرين".

© REUTERS/ Kayhan Ozer أردوغان: سنقضي على الإرهابيين في منبج وعفرين بمساعدة مقاتلي المعارضة السورية

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن "الجيش التركي شدد التدابير الأمنية مقابل مدينة عين العرب تحسبا لهجوم محتمل على تركيا قبيل عملية عفرين كما حدث في مدينة سروج التابعة لولاية أورفا جنوب شرقي تركيا". يذكر أن تركيا تستعد لشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة عفرين السورية.

وفي هذا الإطار يواصل الجيش التركي إرسال التعزيزات العسكرية وحشد قواته على الحدود مع سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن استعدادات الجيش التركي للعملية العسكرية في عفرين قد اكتملت وأن العملية قد تبدأ بأي لحظة.

ومن المنتظر أن يتخذ مجلس الأمن القومي التركي قرار إطلاق العملية العسكرية في عفرين خلال الاجتماع الذي سيعقده غداً الأربعاء برئاسة أردوغان.

وفي سياق متصل بالشان الحدودي السوري التركي، أفاد مصدر في الرئاسة التركية، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ناقش خلال مكالمة هاتفية مع رئيس حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خطط الولايات المتحدة لإنشاء "قوات أمن الحدود" في سوريا.

وبحسب المصدر، الذي تحدث للصحفيين، فإن أردوغان من جانبه أكد عدم مقبولية إنشاء تشكيلات مسلحة جديدة في سوريا، وأن أنقرة ستتخذ كل التدابير اللازمة ضد ذلك.