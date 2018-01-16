الجيش التركي يشدد التدابير الأمنية على الحدود المقابلة لمدينة عين العرب السورية

وفي هذا الإطار يواصل الجيش التركي إرسال التعزيزات العسكرية وحشد قواته على الحدود مع سوريا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن استعدادات الجيش التركي للعملية العسكرية في عفرين قد اكتملت وأن العملية قد تبدأ بأي لحظة.
ومن المنتظر أن يتخذ مجلس الأمن القومي التركي قرار إطلاق العملية العسكرية في عفرين خلال الاجتماع الذي سيعقده غداً الأربعاء برئاسة أردوغان.
وفي سياق متصل بالشان الحدودي السوري التركي، أفاد مصدر في الرئاسة التركية، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ناقش خلال مكالمة هاتفية مع رئيس حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خطط الولايات المتحدة لإنشاء "قوات أمن الحدود" في سوريا.
وبحسب المصدر، الذي تحدث للصحفيين، فإن أردوغان من جانبه أكد عدم مقبولية إنشاء تشكيلات مسلحة جديدة في سوريا، وأن أنقرة ستتخذ كل التدابير اللازمة ضد ذلك.
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