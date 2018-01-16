استطلاع: أكثر من ثلث الأمريكيين يعتبرون ترامب فاشلا خلال عامه الأول

كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة "بوليتكوا مورنينغ كونسولت"، أن أكثر من ثلث الأمريكيين أعطوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "علامة فاشل"، خلال تقييمهم العام الأول من حكمه، فيما انخفضت نسبة من يرونها ممتازة أو جيدة جداً.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت المؤسسة، في تقريرها الذي نشرته أمس الإثنين، "فيما منح 35 % من المستطلعة آراؤهم ترامب "علامة فاشل"، فإن ما يزيد على 34 % أعطوا ترامب درجة "ممتاز" أو "جيد جداً" خلال تقييمهم لإدارته خلال عامه الأول".

وأضاف التقرير أن "14 % من المستطلعين الباقيين أعطوه "جيد"، و11 في المئة "مقبول" و5 %، ليس لديهم رأي".

وجاء في استطلاع الرأي أن ترامب حاز على أعلى الدرجات في مجالات الاقتصاد، والوظائف، ومكافحة الإرهاب. فيما حصل الرئيس الأمريكي على درجات منخفضة في ملفات التعامل مع الرعاية الصحية، والديون الوطنية، والعلاقات الخارجية، وذكر التقرير أن ترامب حاز أعلى الدرجات من جانب الجمهوريين.

وقال رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة "مورنينغ كونسولت"، "في منتصف نيسان/ أبريل، إن "33% من الجمهوريين سيقيمون إدارة ترامب الرئاسية بالممتاز، مقابل 43% من الجمهوريين، قالوا إنهم سيمنحونه نفس الدرجة اليوم".

وكان ترامب قد حصل، وفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وقناة "اي بي سي نيوز"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على أدنى نسبة تأييد شعبي لرئيس أمريكي خلال 70 سنة وذلك بعد تسعة أشهر على تسلمه المنصب.

واعتبر 43% من المستطلعة آرائهم أن ترامب لم يفعل شيئاً أو يفعل القليل منذ تسلمه الرئاسة، فيما اعتبر 55% أنه لم يف بغالبية وعوده التي أطلقها خلال حملته الانتخابية.