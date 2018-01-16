طوكيو تدعو لقطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

موسكو — سبوتنيك. قال الوزير الياباني خلال مؤتمر فانكوفر حول كوريا الشمالية: "حقيقة مشاركة كوريا الشمالية في الحوار [مع سيئول] يمكن تفسيره كدليل على أن العقوبات مجدية، والآن الوقت مناسب لكافة الدول لتجديد التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية، وهذا يمكن أن يشمل قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، وكذلك ترحيل العمال الكوريين الشماليين".

© Sputnik. Vladimir Pesnia الإجلاء الجماعي... طوكيو تستعد لضربات صاروخية محتملة من بيونغ يانغ

وأشار إلى أن اليابان "تتوقع من الدول الأخرى اتخاذ خطوات" لقطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وأضاف وزير الخارجية الياباني "كما ذكرت في البداية، بدأ هذا العام مع تحرك كوريا الشمالية تجاه المحادثات بين الكوريتين، غير أنه لم تكن هناك أي خطوات إيجابية نحو استكمال البرنامج النووي وبرامج الصواريخ الباليستية، ويجب علينا معا زيادة الضغط على كوريا الشمالية حتى تغير سياساتها تجاه نزع السلاح النووي ".

هذا واجتمع وفدي الكوريتين يوم 9 كانون الثاني/يناير الجاري، في مركز محادثات "بانمونجوم" في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، وهو أول اجتماع منذ فترة طويلة بين وفدي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وفي ختام اللقاء تم اعتماد بيان مشترك، قررت فيه سيؤول وبيونغ يانغ استئناف حوار شامل في مختلف المجالات بما في ذلك بالمجال العسكري، كما ووافقت سيؤول أيضا على إرسال فريق كوريا الشمالية الرياضي في شباط/فبراير إلى دورة الألعاب الأوليمبية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وتدهور الوضع في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في عام 2017، بعد أن أجرت كوريا الشمالية سلسلة من تجارب إطلاق الصواريخ البالستية، فضلا عن تجربة نووية.