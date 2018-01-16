مقتل 10 إثر تحطم طائرة عسكرية في كولومبيا

أعلن الجيش الكولومبي مصرع عشرة أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية قرب بلدة سيجوفيا في إقليم أنتيوكيا بشمال البلاد.

© AFP 2018/ Raul Arboleda مقتل وإصابة 14 إثر انهيار جسر في كولومبيا

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، تحطمت الطائرة الروسية الصنع من الطراز "مي-17" التي كانت تحمل ثمانية عسكريين ومدنيين اثنين صباح اليوم الثلاثاء في طريقها من بلدة كاوكازيا.

وكان من المقرر أن يقوم ركاب الطائرة بتفقد منشآت تخزين الوقود العسكرية.

وقال الجنرال خوان فيسنتي تروخيو للصحفيين "الافتراض هو أنه حادث ويجري التحقيق في الأمر"، مستبعدا أن يكون التحطم حدث نتيجة هجوم.

وتنشط في تلك المنطقة جماعة جيش التحرير الوطني المتمردة التي استأنفت في الآونة الأخيرة الهجمات بعد انتهاء وقف لإطلاق نار مع الحكومة.