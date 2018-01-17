المكسيك تصادق على مشروع معاهدة حظر الأسلحة النووية

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "إعلان اليوم لا يغير موقف الولايات المتحدة من المعاهدة: الولايات المتحدة لا تدعم ولن توقع معاهدة حظر الاسلحة النووية".
وأضاف: "إن هذه المعاهدة لن تجعل العالم أكثر سلاما ولن تؤدي الى نزع سلاح نووي واحد ولن تعزز أمن أي دولة" مشددا على أن أيا من القوى النووية دعمت النص".
وفازت "الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية" (آيكان) الجمعة بجائزة نوبل للسلام بفضل جهودها من اجل توقيع معاهدة تاريخية لحظر الاسلحة النووية هذه العام.
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