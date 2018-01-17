المكسيك تصادق على مشروع معاهدة حظر الأسلحة النووية

أعلنت الخارجية المكسيكية، اليوم الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني، التصديق على مشروع معاهدة حظر الأسلحة النووية.

© AFP 2018/ Nicholas Kamm سياسة ترامب الجديدة قد تعزز دور الأسلحة النووية

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أفادت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن واشنطن لا تعتزم توقيع معاهدة تحظر الاسلحة النووية تدعمها المنظمة التي حازت جائزة نوبل للسلام لـ2017، مؤكدة في الوقت نفسها التزامها خلق الظروف لنزع السلاح النووي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "إعلان اليوم لا يغير موقف الولايات المتحدة من المعاهدة: الولايات المتحدة لا تدعم ولن توقع معاهدة حظر الاسلحة النووية".

وأضاف: "إن هذه المعاهدة لن تجعل العالم أكثر سلاما ولن تؤدي الى نزع سلاح نووي واحد ولن تعزز أمن أي دولة" مشددا على أن أيا من القوى النووية دعمت النص".

وفازت "الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية" (آيكان) الجمعة بجائزة نوبل للسلام بفضل جهودها من اجل توقيع معاهدة تاريخية لحظر الاسلحة النووية هذه العام.