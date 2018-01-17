حاملة طائرات صينية تدخل مضيق تايوان وسط توترات بين البلدين

قالت تايوان، اليوم الأربعاء، إن مجموعة حاملة طائرات صينية أبحرت عبر مضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين، لكنها لم ترصد أي أنشطة غير عادية وسط تزايد التوتر مع بكين.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن مجموعة من السفن الصينية تقودها حاملة الطائرات لياونينغ دخلت الجزء الجنوبي الغربي من مضيق تايوان في وقت مبكر أمس الثلاثاء لكنها ظلت في الجانب الصيني من المضيق.

© Sputnik. Fabian Hamacher تايوان تزيد ميزانيتها الدفاعية بسبب احتواء الصين

وقالت الوزارة إنه بحلول ظهر اليوم الأربعاء، غادرت مجموعة الحاملة مجال الدفاع الجوي التايواني متوجهة صوب الشمال، وأضافت أنها تتابع تحركات المجموعة بدقة.

وتابعت: "لم يتم رصد أي أنشطة غير عادية خلال مرور المجموعة في مضيق تايوان… ويمكن للمواطنين أن يطمئنوا".

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق، لكن الحاملة لياونينج التي تعود للعهد السوفيتي مرت من قبل بمضيق تايوان وهي في طريقها إلى إجراء تدريبات في بحر الصين الجنوبي.

وكثفت بكين في الشهور الماضية تدريباتها العسكرية قرب تايوان، الأمر الذي يثير قلق تايبه. وتقول الصين إن التدريبات روتينية.