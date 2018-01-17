الخارجية الصينية: ينبغي حل قضية شبه الجزيرة الكورية من خلال المفاوضات السداسية

أفاد الناطق الرسمي للخارجية الصينية، لو كان، اليوم الأربعاء، بأنه ينبغي حل قضية شبه الجزيرة الكورية من خلال المفاوضات السداسية "روسيا والصين وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان"، أما سياسة الضغط المستمر وفرض العقوبات فإنها لن تؤدي إلا إلى تأثير معاكس.

© AFP 2018/ Belga/ Nicolas Maeterlinck كندا: الدول المشاركة بمؤتمر فانكوفر لا تهدد كوريا الشمالية

بكين- سبوتنيك . وقال لو في مؤتمر صحفي: "ما زال الوضع يتطلب وبشكل أساسي، حل قضية شبه الجزيرة الكورية من خلال المفاوضات السداسية ومجلس الأمن الدولي".

وأكد على أن سياسة الضغط المستمر وفرض العقوبات تؤدي فقط إلى نتيجة عكسية، بالإضافة إلى أنه في حال غياب الأطراف الأساسية المعنية بحل قضية شبه الجزيرة الكورية،

سيكون لقاء فانكوفر عاجزا عن تقديم مساعدة من أجل تسوية هذه القضية.

ويذكر في هذا الصدد، أن لقاء قد سبق وعقد منذ فترة في مدينة فانكوفر الكندية، وبمبادرة من كندا والولايات المتحدة الأميركية، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في الائتلاف الذي كان قد تم تشكيله أيام الحرب الكورية في الفترة بين أعوام 1950-1953.

ولم تكن روسيا والصين بين الأطراف المشاركة في هذا اللقاء بسبب عدم تلقيهما دعوة لحضوره.