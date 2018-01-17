الأسلحة الروسية لجيوش العالم... ظهور شركاء جدد

وقال فلاديمير كوجين، مساعد الرئيس الروسي، في تصريحات صحفية إن صادرات الأسلحة الروسية خلال عام 2017 تجاوزت 14 مليار دولار.

© AP Photo/ Phil Sandlin البنتاغون: تفوق أمريكا التسليحي انتهى

وصارت روسيا تورد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دول لم تطلب الأسلحة من روسيا من قبل.

وأكد مساعد الرئيس الروسي للتعاون التسليحي، ظهور شركاء جدد لدى روسيا في مجال الأسلحة، مشيرا إلى أن الشركاء الجدد لم يستوردوا الأسلحة من روسيا من قبل.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا لا تنشط في تصدير الأسلحة فحسب، بل تنشط في تزويد جيشها بالأسلحة الجديدة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017 أن الجيش الروسي استلم خلال عام 2017 أكثر من ثلاثة آلاف قطعة سلاح جديدة لترتفع نسبة الأسلحة الحديثة لدى الجيش الروسي إلى 60 في المائة.

وعبر قائد عسكري أمريكي أخيرا عن قلقه من ارتفاع نسبة الأسلحة الجديدة لدى الجيش الروسي.

ولفت الجنرال جوزف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، إلى أن جميع أفرع القوات المسلحة الروسية خضعت للعملية التحديثية في الأعوام العشرة الماضية، مشيرا إلى أن تزويد الجيش الروسي بالأسلحة الجديدة لا يدع قادة الجيش الأمريكي يرتاحون.