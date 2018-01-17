المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقع زيادة المخاطر البيئية والجيوسياسية في عام 2018

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY شيخ الأزهر يقترح 2018 عام القدس الشريف

موسكو — سبوتنيك. وقال المنتدى في تقريره الجديد بشأن المخاطر العالمية: "إن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تظهر أن العالم بدأ في النهاية بالانتعاش بعد الأزمة العالمية التي اندلعت منذ 10 سنوات ولكن هذه الصورة المتفائلة تخفي التهديدات المتبقية".

وفي الوقت نفسه، احتلت أنواع أخرى من التهديدات المركز الأول في العالم. وعلى وجه الخصوص، في السنة الحالية يحتل المرتبة الأولى احتمال حدوث مخاطر طبيعية، أي الظواهر المناخية الطارئة والكوارث الطبيعية والآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ.

كما تحتل مخاطر الهجمات الإلكترونية في عام 2018 المرتبة الثالثة في احتمال حدوثها، مما يعني زيادة خطر سرقة البيانات أو الاحتيال عليها. كما يتم الحفاظ على مخاطر فقاعات الأصول الاقتصادية. وفي قائمة المخاطر العالمية من حيث شدة الآثار المرتبة، جاء في المقام الأول خطر استخدام أسلحة الدمار الشامل. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي أزمة الغذاء وأزمة إمدادات المياه إلى عواقب وخيمة.