المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقع زيادة المخاطر البيئية والجيوسياسية في عام 2018

وفي الوقت نفسه، احتلت أنواع أخرى من التهديدات المركز الأول في العالم. وعلى وجه الخصوص، في السنة الحالية يحتل المرتبة الأولى احتمال حدوث مخاطر طبيعية، أي الظواهر المناخية الطارئة والكوارث الطبيعية والآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ.
كما تحتل مخاطر الهجمات الإلكترونية في عام 2018 المرتبة الثالثة في احتمال حدوثها، مما يعني زيادة خطر سرقة البيانات أو الاحتيال عليها. كما يتم الحفاظ على مخاطر فقاعات الأصول الاقتصادية. وفي قائمة المخاطر العالمية من حيث شدة الآثار المرتبة، جاء في المقام الأول خطر استخدام أسلحة الدمار الشامل. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي أزمة الغذاء وأزمة إمدادات المياه إلى عواقب وخيمة.
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