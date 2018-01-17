برلمان كاتالونيا يختار رئيسا جديدا

اختار برلمان إقليم كاتالونيا، نائب حزب الاستقلال اسكويرا ريبوبليكانا دي كاتالونيا، روجر تورنت، رئيسا جديدا له.





وكان تورنت (38 عاما) نائبا في برلمان كتالونيا مدة 3 دورات.





وقال في كلمة عقب انتخابه قال "أعتزم العمل بما يتوافق مع صالح أعضاء البرلمان، وبما يتطلبه موقعي".





وانتخب تورنت في الجولة الثانية من التصويت، بعد الفشل في الحصول على الأغلبية المطلقة المطلوبة في الجولة الأولى (68 صوتا من أصل 135)، حيث حصل تورنت على 65 صوتا، في حين حصل غريمته ماريا اسبيخو سافيدرا على 56 صوتا.





وكتب رئيس إقليم كتالونيا السابق كارلس بوتشديمون عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "مبروك لروجر تورنت، أنت تستحق مقعد رئاسة برلمان كتالونيا، ومتأكد أنك ستؤدي واجباتك بنبل وشجاعة، وتدافع عن مؤسسات البلاد".





وكان برلمان إقليم كتالونيا قد اعتمد يوم 27 الأول/ أكتوبر الماضي، قرارا بشأن استقلال الإقليم عن إسبانيا، وبعد ساعة واحدة اتخذ مجلس الشيوخ الإسباني قرارا بتفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني، التي ينص عل انتقال صلاحيات حكومة إقليم كتالونيا إلى الحكومة المركزية.





وأعلن راخوي لاحقاً، عن إقالة أعضاء حكومة الإقليم ورئيسها، وحل البرلمان المحلي، وتحديد يوم 21 تشرين الأول/ ديسمبر، كموعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الإقليم.