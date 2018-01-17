نتنياهو: غاندي "مصدر إلهام" للبشرية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارة منزل المهاتما غاندي، اليوم الأربعاء، إنه "الأب المؤسس للهند الحديثة وداعية السلام مصدر إلهام للبشرية".

© AP Photo/ Sebastian Scheiner نتنياهو: يجب منع إيران من امتلاك سلاح نووي

تعتبر زيارة نتنياهو إلى الهند هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي منذ 15 عاما، واستقبلته حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بحفاوة قائلة "إنها تعتبر إسرائيل حليفا في مكافحة الإرهاب".

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد استقبل مودي نتنياهو في ولاية جوجارات مسقط رأسه، حيث اصطف المئات في الشوارع التي مر بها موكبه وهم يلوحون بعلمي الهند وإسرائيل.

وتوجه الزعيمان برفقة سارة زوجة نتنياهو إلى منزل غاندي، الذي تحول إلى متحف، حيث جرب نتنياهو اللعب بعجلة دوارة صنعها غاندي لتمضية الوقت أثناء سجنه خلال الحكم الاستعماري البريطاني.

وكتب نتنياهو وزوجته كلمة في دفتر الزوار قالا فيها "زيارة ملهمة لمنزل واحد من أعظم رسل الإلهام للإنسانية — المهاتما غاندي".

وأكد مودي أن تعاون الهند مع إسرائيل يفيد البلدين. فيما قال نتنياهو، أمس الثلاثاء، إن البلدين يبحثان سبل تعزيز التعاون في مكافحة التهديد الذي يمثله التشدد الإسلامي.

ويسافر نتنياهو غدا الخميس إلى مومباي للاشتراك في تأبين صبي إسرائيلي (11 عاما)، كان ضمن 166 شخصا قتلوا في هجوم شنه متشددون يتخذون من باكستان مقرا لهم في عام 2008.