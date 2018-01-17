أسوأ 10 جوازات سفر في العالم... 8 منها لدول عربية

في كل عام، تصدر مؤسسة Henley & Partners، الأولى عالميا في مجال البحوث المتعلقة بالمواطنة وغيرها، لائحة تحدد ترتيب جوازات السفر لمختلف البلدان حول العالم. في لائحتها لعام 2016، تعرض المؤسسة أسوأ عشرة جوازات في العالم ضمن تصنيفاتها بهذا الخصوص.

بحسب موقع "أوقات الشام" تأتي اللائحة كالتالي من الأسوأ إلى الأقل سوءا:

1- أفغانستان

حازت أفغانستان أسوأ جواز سفر في العالم، حيث يستطيع مواطنوها السفر إلى 25 دولة من دون فيزا فقط.

2- باكستان

يستطيع الباكستانيون السفر إلى 29 دولة من دون فيزا.

3- العراق

يسافر العراقيون إلى 30 دولة من دون فيزا.

4- الصومال

31 دولة فقط يستطيع الصوماليون زيارتها من دون فيزا.

5- سوريا

لعل أزمة اللجوء تزيد سوء من هذا الترتيب.

ويستطيع السوريون السفر إلى 32 دولة من دون فيزا. يذكر أن بعض الدول منعت ذلك، كتركيا التي فرضت تأشيرات على السوريين في 2015.

6- ليبيا

يمكن لليبيين السفر إلى 36 دولة من دون تأشيرة.

7- إيران، إثيوبيا، السودان، النيبال، إريتريا، فلسطين

ست دول تتشارك المركز السابع، يستطيع مواطنو كل واحدة منها السفر إلى 37 دولة من دون فيزا.

8- كوسوفو، جنوب السودان، اليمن

38 دولة تستقبل مواطني كل من الدول الثلاث من دون تأشيرة.

9- بنغلادش، كونغو، لبنان، سريلانكا

يستطيع مواطنو الدول الأربع السفر إلى 39 دولة من دون فيزا.

10- بوروندي، كوريا الشمالية، ميانمار

42 دولة تستقبل مواطني الدول الثلاث من دون تأشيرات.وتعني اللائحة أن 8 من الدول العربية لديها أسوأ جوازات سفر في العالم.

وتعتمد المؤسسة في بحثها على "ممنوعات الفيزا" وحرية السفر، أي أكثر الدول التي يُمنع عليها الدخول إلى دول أخرى من دون فيزا، مقارنة مع الدول التي لا تلزم مواطنيها الحصول على فيزا للدخول لعشرات البلدان حول العالم.

وحلت ألمانيا في المرتبة الأولى حول العالم، بأحسن جواز سفر، حيث يستطيع مواطنوها السفر إلى 177 دولة من دون فيزا، وبعدها السويد في المرتبة الثانية بـ176 دولة.