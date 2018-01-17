أمريكيون يطالبون بالانفصال وتكوين الولاية رقم 51

تسعى مجموعات سكنية في ولاية كاليفورنيا للانفصال وإنشاء ولاية جديدة ستكون رقم 51 في الولايات المتحدة الأمريكية.

© REUTERS/ DAVID MDZINARISHVILI الثلوج تجتاح جنوب أمريكا... إغلاق المدارس وإلغاء رحلات الطيران

ووفقا لما نشره موقع قناة "فوكس نيوز"، وقع مجموعة من المواطنين الأمريكيين وثيقة "أستقلال نيو كاليفورنيا" والتي تطالب بضم مدن لوس أنجلوس وسانتا باربرا وسان فرانسيسكو، ضمن ولاية جديدة تحمل اسم "نيو كاليفورينا".

ومن المتوقع أن يصل عدد سكان الولاية الجديدة إلى 15 مليون نسمة.

ويزعم الموقعون على الوثيقة أن سلطات كاليفورنيا فشلت في أداء التزاماتها ومسؤولياتها ما دفعهم للمطالبة بالاستقلال.

وتتمثل الخطوة المقبلة في عرض المشروع على المشرعين في كاليفورنيا للموافقة على الفصل بين الولايتين قبل أن يتم عرضه على الكونغرس الأمريكي.

The founders of New California took an early step toward statehood Monday with the reading of their own Declaration of Independence. They say their state is "ungovernable." https://t.co/m2y1mwWwit pic.twitter.com/oHOfWHSTen — USA TODAY (@USATODAY) January 17, 2018

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