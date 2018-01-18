الغنم يهدد سلامة الدرع الصاروخي الأمريكي في رومانيا

قدمت وزارة الدفاع الرومانية شكوى ضد مواطن يعتاش من تربية الأغنام إلى المحكمة.

وأوضحت مصادر إعلامية أن وزارة الدفاع الرومانية رفعت شكوى ضد مربي الأغنام لأن أغنامه تعرقل أداء رادار الدرع الصاروخي الأمريكي (نظام الدفاع ضد الصواريخ) في قاعدة ديفيسيلو العسكرية.

وتقع مزرعة تربية الأغنام المملوكة للفلاح دوميترو بليجا على مقربة من القاعدة العسكرية التي تحتضن أحد رادارات النظام الدفاعي الأمريكي ضد الصواريخ، حيث تفصل بينهما عشرة أمتار فقط.

ويشار إلى أن الأغنام تتسبب في إطلاق نظام خفر القاعدة لصفارات الإنذار وتخل بالتالي بأمن القاعدة. وقدم ممثل القيادة العسكرية الأمريكية طلبا رسميا إلى السلطات الرومانية لإزالة مزرعة تربية الأغنام.

وأبدى صاحب المزرعة استعداداً لنقل أغنامه إلى مكان آخر لكنه طالب بتعويض مالي مشيرا إلى أنه اشترى قطعة الأرض هنا في عام 2007 قبل ظهور الرادار الأمريكي.

وباشر رادار "ديفيسيلو" عمله في عام 2016. وبالإضافة إلى الرادار تشتمل المنشأة الأمريكية المقامة في قاعدة ديفيسيلو على قواذف صواريخ اعتراضية (SM-3 Block IIA).

ويجري العمل في تشييد المنشأة المماثلة في بولندا. وأخيرا أبدت اليابان الرغبة في استضافة خليتين من خلايا الشبكة الأمريكية المخصصة لاصطياد الصواريخ الهجومية.

وتذكّر صحيفة "روسيسكايا غازيتا" بأن إقامة المنشآت الخاصة بالدرع الصاروخي الأمريكي في أوروبا وشرق آسيا أثارت انتقادات روسيا والصين.