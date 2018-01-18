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13:13 18 يناير/ كانون الثاني 2018
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    الجيش السوري يصل مشارف ريف إدلب

    تجاذبات إقليمية على نار حامية... سوتشي وجنيف بين عفرين وإدلب

    © Sputnik. Morad Saeed
    العالم
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    كانت عند الدعوة الروسية لمؤتمر سوتشي بموازاة محادثات جنيف أهداف محدّدة، تتصل أوّلاً بعدم حصرية مسار جنيف الذي يعني حصرية تمثيل المعارضة بوفد الرياض من جهة، وعدم حصرية مرجعية الرعاية الدولية بالشراكة الروسية الأمريكية، بل جعلها واحدة من مرجعيات بينها مرجعية رعاة مسار أستانة وخصوصاً الشراكة التركيّة الإيرانية لروسيا.

    الجيش التركي في جرابلس السورية
    © Sputnik.
    آليات الجيش التركي تقترب من عفرين (صور وفيديو)
    ذكر الكاتب والخبير في الشؤون الدولية ناصر قنديل في مقال نشر في جريدة "البناء"، أن الدعوة الروسية لمؤتمر سوتشي تتصل أوّلاً بعدم حصرية مسار جنيف الذي يعني حصرية تمثيل المعارضة بوفد الرياض من جهة، وعدم حصرية مرجعية الرعاية الدولية بالشراكة الروسية الأمريكية، بل جعلها واحدة من مرجعيات بينها مرجعية رعاة مسار أستانة وخصوصاً الشراكة التركيّة الإيرانية لروسيا، من جهة مقابلة، وعلى الصعيد السياسي كانت هناك المسافة الفاصلة بين سقف جنيف المبهم والغامض وفقاً لخطابات المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا، وسقف سوتشي المحدّد بالانتخابات والدستور، وإخراج مستقبل الرئاسة السورية عن طاولة التفاوض.

    وأضاف الكاتب أن "اللافت كان أنّ المعارضة لسوتشي لم تكن أمريكية بقدر ما كانت تركية، رغم أن سوتشي يمنح تركيا دوراً في الرعاية لا تملكه في جنيف، ويحرم واشنطن دوراً تحظى به في جنيف ولا يعوّضها عنه في سوتشي، ومعلوم أنّ السبب يعود لكون سوتشي يلحظ ما يعوّض الأمريكيين أكثر وهو تمثيل الأكراد، بمثل ما يغيظ الأتراك بهذه الدعوة، وبالقدر ذاته كان ستيفان دي ميستورا يعارض سوتشي ويقاتل لاستبعاده ليس دفاعاً عن دوره الحصري فقط بل لفرض سقف سياسي للحوار يترك الباب مفتوحاً للعبث بمستقبل سورية، وذلك ترجمة لتوجيهات ومصالح سعودية حرص دي ميستورا على حمايتها، وكانت "جماعة الرياض" تفعل الشيء نفسه تفادياً لخسارة هامش المناورة الذي يمثله بقاء مستقبل الرئاسة السورية فوق الطاولة".

    ورأى الباحث أن ما حدث في معارك إدلب جعل تركيا تنفتح على خيار سوتشي، مقترحة المقايضة تحت شعار إدلب مقابل سوتشي، لكن دون أن تلقى آذاناً صاغية، طالما عرضها يحمي معقل "النصرة" من جهة ويستبعد الأكراد من جهة أخرى، فجاءت الصفعة الأمريكية بالإعلان عن جيش حدودي بقيادة كردية ودعم أمريكي. ورغم الإعلان الروسي المسارع للتنديد بالهدف الأمريكي كان لافتاً أن يكون التوقيت متزامناً مع الجدل حول سوتشي ودور كلّ من الأكراد والأتراك، لتدور جملة من الفرضيات حول مستقبل مدينة عفرين وسيطرة الأكراد عليها وتهديد الأتراك بدخولها، تكاد تنتهي بإعلان منطقة خفض توتر جديدة في عفرين، أو خروج سلمي كردي منها ودخول تركي رمزي إليها، وتصير عفرين بدلاً من إدلب، بالنسبة لتركيا، وسوتشي بشراكة كردية بدلاً من عفرين، بالنسبة للأكراد.

    وتابع الباحث "اللافت بالتزامن أن يعلن كلّ من دي ميستورا و"جماعة الرياض" مواقف توحي بتغييرات لمواقفهما من سوتشي، فدي ميستورا يوجه الدعوة لتشاور في فيينا لممثلي الحكومة والمعارضة ليناقش سوتشي يقول إن لا مشكلة مكان جنيف أو فيينا أو سوتشي، والمهم هي المحادثات والأمم المتحدة ستشارك على الأرجح وتشجّع على المشاركة. وفي المقابل تقول هيئة الرياض إنها تدرس المشاركة وإنها طلبت لقاء موفد روسي خاص للتباحث معه حول بعض التوضيحات قبل سوتشي".

    وختم الكاتب "معادلة إدلب عفرين سوتشي تبدو سالكة، حتى لو أصرّ الجميع أن لا صلة بين أطراف هذا المثلث. ومن يسمع خطاب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن سورية ليل أمس، يعرف أنّ حجم ما تعرفه الخارجية الأمريكية عن سياسات حكومتها في سورية يعيش في العموميات، ولا يتعدّى حدود ما تطلبه منها المخابرات العسكرية التي تتولى إدارة السياسة في البلدان التي يوجد فيها عسكريون أمريكيون".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    تركيا تريد عفرين مقابل إدلب, مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري, الحكومة السورية, الحكومة الروسية, الحكومة التركية, سوريا
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