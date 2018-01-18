تصدي الروس للطائرات المسيرة في حميميم ينال إعجاب الأمريكيين

© Sputnik. Maxim Blinov باحث: الهجمات على قاعدة حميميم الروسية ستستمر في المستقبل

أشار المحلل الأمريكي صامويل بينديت في مقاله في مجلة " نيشنال انترست " إلى إمكانية استخدام النهج الروسي في القتال ضد الطائرات المسيرة. وضرب مثالا، الطائرة الروسية "أورلان-10" المزودة بأجهزة تشويش الاتصالات.

وقال بينديت: "في الواقع فإن الروس يعززون نظم الحرب الإلكترونية بعد الهجوم في سوريا". ووفقا لرأيه في هذا السياق يجب على الولايات المتحدة بذل الجهود على الفور للتغلب على تخلفها عن روسيا في مجال تطوير أنظمة الحرب الإلكترونية.

كما نشرت المجلة تصريحات النائب الأول لرئيس إدارة الاستكشاف والمراقبة والاستطلاع في شركة "سييرا نيفادا"، إذ اقترح محاربة الطائرات المسيرة الصغيرة باستخدام الرشاشات الموجودة في الطائرات البطيئة الحركة، مثل "أ-29 سوبر توكانو" و"تي-6 تيكسان". ويرى أن ذلك سيكون أرخص بالنسبة للولايات المتحدة من الاستثمار في السعي للتغلب على إنجازات موسكو في مجال الأنظمة الإلكترونية.