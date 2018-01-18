طلبات إعانة البطالة الأمريكية في أدنى مستوى خلال 45 عاما

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة أكثر من المتوقع، الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى خلال 45 عاما.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER السعودية تكشف عن أحدث معدلات البطالة في المملكة

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، أن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت 41 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية وبلغت 220 ألف طلب الأسبوع المنتهي 13 يناير/ كانون الثاني وهو أدنى مستوى منذ فبراير/ شباط عام 1973.

وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم تراجع طلبات إعانة البطالة إلى 250 ألف طلب الأسبوع الماضي.

وزادت الطلبات على مدار الأسابيع الأربعة السابقة وعزا خبراء اقتصاد ذلك لصعوبات تعديل البيانات في ضوء التقلبات الموسمية بسبب العطلات والطقس البارد على نحو غير معتاد لمثل هذا الوقت من العام.

وتقترب سوق العمل من التوظيف الكامل حيث انخفض مستوى البطالة لأدنى مستوى في 17 عاما إلى 4.1 %.

وانخفض متوسط أربعة أسابيع، الذي يعد مقياسا أدق لسوق العمل، الأسبوع الماضي، بمقدار 6250 طلبا إلى 244 ألفا و500 طلب.

يظهر تقرير اليوم أيضا أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بطالة بعد الأسبوع الأول زاد 76 ألفا إلى 1.95 مليون شخص الأسبوع المنتهي يوم السادس من يناير/ كانون الثاني.

وزاد متوسط أربعة أسابيع لما يطلق عليه الطلبات المستمرة أربعة آلاف طلب إلى 1.92 مليون.