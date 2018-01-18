أوباما يعود إلى السياسة خلال 2018

ذكرت تقارير أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، سيعود إلى مجال السياسة من جديد خلال العام الحالي 2018، منذ أن ترك منصب رئيس أمريكا لدونالد ترامب قبل عام.

© AFP 2018/ Leon Neal قائمة بأكثر التغريدات رواجا على "تويتر" في 2017

وبحسب ما صرحت به ، المتحدثة باسمه كيتي هيل، لصحيفة "ذا شيكاغو تريبيون"، فإن باراك أوباما سيصبح "نشطا سياسيا" من جديد، وأن ما سيدعمه في هذا هو قيامه بالمزيد من الحملات الترويجية والدعم له.

وأشارت هيل، إلى أن أوباما سيتولى منصبا بارزا، دون أن توضحه، قبل انتخابات الرئاسة النصفية هذا العام، وهي فترة حرجة بالنسبة للرئيس الحالي دونالد ترامب، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

ويتوقع القريبون من باراك أوباما، أن عام 2018 سيشهد نشاطا سياسيا بالنسبة له، ومنها إجرائه لحملات لا تتوقف، بالإضافة إلى الظهور في العديد من المناسبات العامة.

وكان باراك أوباما، وهو الرئيس الـ 44 للولايات المتحدة الأمريكية، قضى نصف 2017، وهو يجول العالم، بعدما قضى 8 سنوات بداخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، ودائما ما صرح بأنه سيكون مقتربا من السياسة، ومتابعا لكل ما يحدث، على الرغم من تركه لمنصبه.

© REUTERS/ BENOIT TESSIER أوباما يروي ماذا حدث له في عام ما بعد الرئاسة

وانتقد باراك أوباما سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في أكثر من مناسبة خلال عام 2017، ومنها عندما قال إن رئاسته خلقت "أوقاتا غير اعتيادية".

وبينما سجل ترامب تقييمات ضئيلة، من بعد رئاسته لأمريكا، فإن أوباما ازداد شعبية بين الأمريكيين، من بعد تقاعده، بحسب إحصاءات موقع "غالوب".

يذكر أن العديد من تغريدات باراك أوباما، اندرجت ضمن الأكثر رواجا خلال عام 2017، متفوقا على حساب دونالد ترامب.