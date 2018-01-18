مكتب نتنياهو: استئناف عمل سفارة إسرائيل في الأردن

أكد ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن إسرائيل والأردن توصلتا لاتفاق يتم بموجبه إعادة العلاقة بين البلدين، وفتح السفارة الإسرائيلية في الأردن والتي تم إغلاقها في تموز/ يوليو الماضي.

القدس — سبوتنيك. وصدر بيان عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية جاء فيه "‏توصلت إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية إلى تفاهمات في أعقاب الأحداث التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان يوم 23 تموز 2017 وفي حادثة مقتل القاضي الأردني يوم 10 آذار 2014".

‏وأكد البيان "ستعود السفارة الإسرائيلية في عمّان إلى عملها المعتاد على الفور".

وأضاف البيان "وستواصل السلطات المختصة في إسرائيل دراسة المواد التي تم جمعها حول أحداث تموز 2017 ومن المرتقب أنها ستتخذ قرارات بهذا الشأن خلال الأسابيع القريبة المقبلة".

وختم البيان بالقول: "‏تولي إسرائيل أهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية مع الأردن ويعمل البلدان على تعزيز التعاون بينهما وعلى توطيد اتفاقية السلام".