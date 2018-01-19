وزير الخارجية الفرنسي يستقبل نظيره الأمريكي الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن الوزير جان إيف لودريان سيستقبل نظيره الأمريكي ركس تيلرسون، الثلاثاء المقبل، لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك بين البلدين منها الأوضاع في سوريا.