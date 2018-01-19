الفلبين تمنع مواطنيها من السفر للعمل في الكويت

اشتكى الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي من الانتهاكات التي قال إن عاملات الخدمة المنزلية يعانين منها وأدت إلى انتحار عدد منهن.

© AP Photo/ Jon Gambrell الكويت: بدء التحقيق والتحري في صفقة مروحيات "كاراكال" قال وزير العمل الفلبيني إن بلاده علقت اليوم الجمعة إرسال العمال إلى الكويت بعد شكوى الرئيس، حسب "رويترز".

وأضاف الوزير إن وقف إرسال العمال إلى الكويت سيطبق:"انتظارا لتحقيق في أسباب وفاة نحو 6 أو 7 عاملات فلبينيات في الخارج".

وهناك أكثر من 250 ألف فلبيني في الكويت وفقا لتقديرات وزارة الخارجية الفلبينية أغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية. كما يعمل عدد كبير من الفلبينيين في الإمارات والسعودية وقطر.

ولم يشر بيلو إلى حالات بعينها أو يذكر إطارا زمنيا للوفيات.

وقال الرئيس رودريغو دوتيرتي، إنه يفكر في منع العمال من الذهاب إلى الكويت لأن مانيلا في الآونة الأخيرة "فقدت 4 نساء".

وأشار الرئيس إلى أن هناك عاملات في الخدمة المنزلية قال إنهن تعرضن لانتهاكات وانتحرن.

وقال إنه على علم بالكثير من حالات الانتهاك الجنسي التي تعرضت لها فلبينيات في الكويت وإنه يريد بحث المسألة مع الحكومة الكويتية و"نقل الحقيقة وإبلاغهم بأن هذا لم يعد مقبولا".

ويوجد أكثر من 2.3 مليون فلبيني مسجلين كعمال في الخارج.

وتتجاوز التحويلات النقدية الإجمالية لهم ملياري دولار شهريا وهي أموال تعزز الإنفاق الاستهلاكي القوي في أحد أسرع اقتصادات العالم نموا.