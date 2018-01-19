دفعة جديدة من الأسلحة الروسية تتسلمها أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الجمعة، أن مجموعة جديدة من المعدات العسكرية الحديثة وصلت إلى أذربيجان قادمة من روسيا.

باكو — سبوتنيك . قال المكتب الصحفي التابع للوزارة في بيان: "وفقا للاتفاق الحكومي بين جمهورية أذربيجان وروسيا الاتحادية فإن تسليم المعدات العسكرية الروسية الحديثة إلى أذربيجان مستمر وفقا للخطة".

وأوضح البيان، أن الدفعة التالية من المعدات العسكرية دخلت البلاد اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيانها إن

"مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية الحديثة والذخائر التي نقلتها السفن الروسية إلى ميناء باكو، وبعد استلامها بالكامل ستنقل إلى الوحدات العسكرية المتواجدة على خطوط الجبهة".

هذا وقد استلمت باكو من موسكو دفعة من الأسلحة والمعدات والذخائر في تموز/ يوليو العام الماضي أيضا.

وأعلن المدير العام لمؤسسة "شرق" الصناعية الحكومية التابعة لوزارة الدفاع الأذربيجانية، إلهار نازاروف، في وقت سابق، أن حجم الصادرات المتبادلة من الأسلحة والمعدات العسكرية بين روسيا وأذربيجان قد ازداد 4 أضعاف خلال الأعوام السبعة الأخيرة.