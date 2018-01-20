مصدر دبلوماسي: مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يمكن أن تزور روسيا في 2018

أعلن مصدر دبلوماسي في واشنطن، لوكالة "سبوتنيك"، أن مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركيين تستعد لزيارة روسيا، على الأرجح، خلال ستة اشهر.

© Sputnik. Vlademir Vyatken سفارة موسكو بواشنطن تتوعد بالرد على القيود بحق وسائل الإعلام الروسية

واشنطن- سبوتنيك .وقال المصدر، انه "يتم تحضير زيارة أخرى لأعضاء الكونغرس. ويجري العمل عليها، لكن لم يتخذ أي قرار بعد".

وأضاف المتحدث للوكالة، انه إذا جرت مثل هذه الزيارة، فإنها ستكون تقريبا "خلال ستة اشهر".

ولا تزال قائمة الوفد غير معروفة.

وكانت وسائل الإعلام الأميركية قد ذكرت، في وقت سابق، أن عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين رون جونسون وجون باراسو، قررا الامتناع عن السفر إلى روسيا بعد أن رفضت موسكو منح تأشيرة لزميلهما الديمقراطي جين شاهين.

ووصفت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة التصريح عن أن إلغاء زيارة أعضاء الكونغرس لروسيا حدث بسبب الجانب الروسي "غير صحيح على الإطلاق ".

وأوضحت السفارة أنها قدمت "طرقا مختلفة للخروج من الوضع، بما في ذلك اتفاق على إصدار تأشيرات لبرلمانيين من" القوائم السوداء "على أساس المعاملة بالمثل، لكن هذا الاقتراح رفض من قبل الجانب الأميركي ".

وكما قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة اناتولي انطونوف، في وقت سابق، انه خلال اجتماعه الأخير مع السفير الأميركي لدى روسيا جون هانتسمان، نوقشت، على وجه الخصوص، قضية استعادة العلاقات البرلمانية.