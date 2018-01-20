ترامب ونائبه يتهمان قيادة الحزب الديمقراطي بالتسبب في توقف الحكومة الفيدرالية عن العمل

توقفت الحكومة الفيدرالية الأمريكية عن العمل اليوم السبت، بسبب عدم إقرار الموازنة الجديدة حتى الآن، في وقت اتهم فيه الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بينس قيادة الحزب الديمقراطي بتعطيل مشروع الموازنة ما تسبب في إغلاق الحكومة.

القاهرة — سبوتنيك . وذكر بيان للبيت الأبيض أن "الحزب الديمقراطي وضع سياسات فوق الأمن الوطني، وعائلات الجيش، والأطفال، وقدرات بلادنا على خدمة المواطنين"، متابعا "لن نتفاوض بشأن المهاجرين غير الشرعيين في الوقت الذي اتخذ فيه الديمقراطيون المواطنين الأمريكيين رهائن لتلبية مطالبهم الرثّة".

وأضاف البيان الذي نشرته المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز صباح اليوم عبر "تويتر" أن "هذه هي تصرفات معرقلين فاشلين، وليس تشريعيين"، لافتا إلى أن "سنعيد فتح المفاوضات حول الهجرة، عندما يدفع الديمقراطيون لقواتنا المسلحة ولفرق الاستجابة الأولية".

وأوضح البيان "خلال هذه هذه الأزمة السياسية، سيكافح الرئيس وإدارته لحماية الشعب الأمريكي".

ولم تتمكن الإدارة الأمريكية من الحصول على 60 صوتا من أصل 100 لتمرير قانون الموازنة الجديد، في الوقت الذي يصر فيه الديمقراطيون على مناقشة قوانين الهجرة بخلاف سياسة ترامب المناهضة لاستقبال المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وللجمهوريين 51 صوتا فقط، ويطالب الديمقراطيون بدمج إجراءات الهجرة في الميزانية المؤقتة، التي يقف ضدها الجمهوريون وترامب.

وقال ترامب عبر تويتر "هذا لا يبدو جيدا لجيشنا العظيم وأمننا وسلامتنا، مع تنامي خطر الحدود الجنوبية"، متابعا "الديمقراطيون يريدون هذا الإغلاق للتقليل من نجاحنا الكبير خاصة في مشروع الضرائب، لكن ماذا فعلوا هم من أجل اقتصادنا".

فيما قال بينس "بدلا عن حل المشكلات، تفضل قيادة الديمقراطيين إغلاق الحكومة، وهذا له تبعات وعواقب خطيرة على دفاعنا الوطني، القرار الليلة أو الإغلاق، هذا غير معقول".

وكان الكونغرس الأمريكي اعتمد لمدة شهر الميزانية المؤقتة الرابعة منذ بداية السنة المالية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.