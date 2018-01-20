الدفاع الروسية: روسيا وميانمار تعملان على تعزيز التعاون العسكري

أعلن وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، أن روسيا وميانمار تعملان على تنفيذ خطة واسعة للتعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

© Sputnik. Natalia Seliverstova الدفاع الروسية: روسيا ترصد 4 انتهاكات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا وتركيا 11

سبوتنيك. وقال شويغو خلال المباحثات مع القائد الأعلى للقوات المسلحة لميانمار، مين أونغ هلاينغ: "نؤكد على الوتيرة الإيجابية للتعاون بين روسيا وميانمار في المجال العسكري، وكان توقيع الاتفاقية الحكومية المشتركة حول التعاون العسكري في العام 2016 بمثابة دفعة جديدة لذلك".

وبحسب شويغو، فإن وزارة الدفاع الروسي تسعى لتعزيز التعاون، وتعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة للبلدين.

وقال شويغو: "نحن نولي أهمية كبيرة لزيارات السفن العسكرية الروسية إلى موانئ ميانمار، وكذلك ننتظر زيارات السفن العسكرية لهذه الدولة إلى روسيا".

وأشار إلى أن عسكريي الدولتين قاما في العام الماضي لتنفيذ العديد من النشاطات، وتم الاتفاق على خطط مكثفة للتعاون العسكري في المستقبل.

ومن جانبه، أعرب هلاينغ عن أمله في أن التعاون العسكري بين البلدين سيتعزز.

هذا ويجري وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، زيارة رسمية إلى ميانمار بدأت اليوم السبت.