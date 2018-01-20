الدفاع الروسية: روسيا وميانمار تعملان على تعزيز التعاون العسكري

وبحسب شويغو، فإن وزارة الدفاع الروسي تسعى لتعزيز التعاون، وتعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة للبلدين.
وقال شويغو: "نحن نولي أهمية كبيرة لزيارات السفن العسكرية الروسية إلى موانئ ميانمار، وكذلك ننتظر زيارات السفن العسكرية لهذه الدولة إلى روسيا".
وأشار إلى أن عسكريي الدولتين قاما في العام الماضي لتنفيذ العديد من النشاطات، وتم الاتفاق على خطط مكثفة للتعاون العسكري في المستقبل.
ومن جانبه، أعرب هلاينغ عن أمله في أن التعاون العسكري بين البلدين سيتعزز.
هذا ويجري وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، زيارة رسمية إلى ميانمار بدأت اليوم السبت.
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