إيران تسجل 336 هزة أرضية خلال الأيام العشرة الأخيرة

سجلت إيران 336 هزة أرضية خلال الأيام العشرة الأخيرة، وقع آخرها، فجر اليوم السبت، غرب البلاد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، فيما أدت إحدى أقوى هذه الهزات، قبل نحو أسبوع، إلى مقتل حوالي 600 شخص وإصابة أكثر من 12 ألف أخرين.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مدير الرصد الزلزالي في محافظة كرمانشاه [غرب البلاد]، فرهاد فروزي قوله إنه "منذ 11 كانون الثاني/يناير 2018 وحتي صباح اليوم السبت سجلنا 336 هزة أرضية وتابع زلزالي ضرب مدينة سومار".

© AFP 2018/ Richter magnitude scale زلزال بقوة 5,2 درجة يضرب محافظة كرمان في إيران

وأضاف فروزي "سجلت أجهزة الرصد الزلزالي 23 هزة بقوة أكبر من 4 درجات علي مقياس ريختر خلال الفترة المذكور، وكذلك 7 هزات فوق 5 درجات، و16 هزة من 4 إلى 5 درجات على مقياس ريختر".

وكانت هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضربت بلدة سومار التابعة لمدينة قصر شيرين غرب محافظة كرمانشاه، في الساعة 1:47 دقيقة فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلي، بحسب "إرنا".

يذكر أن زلزالا مدمرا ضرب غرب محافظة كرمانشاه، بقوة 7.3 ريختر، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ما أدى إلى مصرع أكثر من 620 شخصا، وإصابة أكثر من 12 ألفا آخرين.

وألحق الزلزال أضرارا كلية وجزئية بنحو 90 ألف وحدة سكنية وتجارية في 10 مدن، و1930 قرية بالمحافظة.

وأوضحت الوكالة أنه "منذ ذلك الزلزال وقع أكثر من 1700 تابع زلزالي في المنطقة".