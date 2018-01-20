أنصاري حول أحداث عفرين: أي أعمال عسكرية يمكن أن تؤثر على التسوية السياسية للنزاع

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، حسين جابري أنصاري أنصاري، حول أعمال تركيا في عفرين، أن أي أعمال عسكرية يمكن أن تؤثر على التسوية السياسية للنزاع.

© AFP 2018/ Tobias Schwarz أردوغان: العملية العسكرية في عفرين بدأت فعليا في الميدان

سوتشي — سبوتنيك . وقال أنصاري للصحفيين: "الأحداث على الأرض بالطبع يمكن أن تؤثر بشكل سلبي أو إيجابي على المؤتمر، نحن نريد أن تأخذ الدول الضامنة ذلك بعين الاعتبار وتخلق البيئة المواتية".

وتابع: "إن أي عمل عسكري يمكن أن يؤثر بشكل سلبي أو إيجابي على مؤتمر سوتشي، يجب أن يكون متفقا عليه بين الدول الضامنة… نعول على أن هذا العمل العسكري لن يحدث".

واليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العملية التي يشنها الجيش التركي في مدينة عفرين شمالي سوريا قد بدأت فعليا على الأرض، مشيرا إلى أنها ستسمر حتى منبج والحدود العراقية.

وقال أردوغان، اليوم السبت، في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية بمدينة كوتاهيا التركية: "عملية عفرين بدأت فعليا على الأرض، وستليها منبج، وتستمر حتى الحدود العراقية".

وكان مصدر ميداني كردي، قال لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، اليوم السبت، إن "شخصين أصيبا في حصيلة أولية للقصف المتواصل للجيش التركي على قرى عفرين بريف حلب".

وكان الجيش التركي أعلن، في وقت سابق، أنه قصف ملاجئ تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ورد على اعتداءات من وحدات حماية الشعب الكردية في مقاطعة عفرين، شمال سوريا، في إطار حق الدفاع عن النفس.