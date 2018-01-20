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16:32 20 يناير/ كانون الثاني 2018
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    دبابات الجيش التركي

    تعزيزات عسكرية تركية جديدة تصل إلى الحدود مع سوريا

    © AFP 2018/ Bulent Kilic
    العالم
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    قال مراسل وكالة الأناضول التركية إن تعزيزات عسكرية تركية جديدة، وصلت اليوم السبت، إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا، مرسلة إلى الوحدات العسكرية، على الحدود مع سوريا.

    وأفاد مراسل الأناضول، أن قافلة التعزيزات تضم مركبات وآليات عسكرية، استُقدمت إلى هطاي من وحدات عسكرية مختلفة.

    وأضاف المراسل أن القافلة أُرسلت وسط إجراءات أمنية مكثفة بهدف تعزيز الوحدات المنتشرة في قضائي "قريقخان"، و"حاسّة" بهطاي.

    يشار إلى أن الجيش التركي يستعد لشنّ عملية ضد تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، الذي يسيطر على منطقة "عفرين"، بريف حلب الشمالي، شمالي سوريا، والتي تشكّل تهديداً على أمن الحدود التركية.

    الدبابات التركية عبرت الحدود مع سوريا باتجاه مدينة جرابلس في إطار عملية درع الفرات لمحاربة تنظيم داعش
    © REUTERS/ Stringer
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    كما تعتبر المنطقة مركزًا لتغذية الهجمات الإرهابية داخل تركيا، من خلال مد إرهابيي "بي كا كا" بالسلاح والذخائر، عبر تسلل عناصره من جبال الأمانوس، المحاذية للحدود، بولاية هطاي، جنوبي تركيا. 

    وقصفت المدفعية التركية اليوم السبت، مواقع تنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي في مدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة التنظيم شمال غربي البلاد.

    وأفاد مراسل الأناضول أن مدفعيات تابعة للقوات المسلحة التركية المتمركزة على الشريط الحدودي بين ولايتي كليس وهطاي الجنوبيتين، قصفت بـ 10 طلقات مدفعية على الأقل على فترات متقطعة منذ منتصف اليوم.

    وأضاف أن دوي الانفجارات سمع من بعض القرى التركية الواقعة على الحدود السورية.

    بن علي يلدريم
    © REUTERS/ Umit Bektas
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    يشار إلى أن الجيش التركي يستعد لشنّ عملية ضد إرهابيي تنظيم "ب ي د/بي كا كا" في عفرين، الواقعة تحت سيطرته، والتي تشكّل تهديداً على أمن الحدود التركية.

    كما تعتبر المنطقة مركزاً لتغذية الهجمات الإرهابية داخل تركيا، من خلال مد إرهابيي "بي كا كا" بالسلاح والذخائر عبر تسلل عناصره من جبال الأمانوس، بولاية هطاي جنوبي تركيا.

    وأعلنت تركيا أنها أطلقت عملية عسكرية لطرد مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة من مدينة عفرين بريف حلب.

    بن علي يلدريم
    © REUTERS/ Umit Bektas
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    واختار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توقيت العملية بعد إعلان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية عزمه على تشكيل ما سماه بـ"قوة أمنية حدودية" عمادها من المقاتلين الأكراد كي تنتشر على جزء من حدود سوريا مع العراق وتركيا، الأمر الذي أغضب القيادة التركية.

    كما تسبق عملية عفرين، الحوار الذي دعا إليه المبعوث الاممي إلى سوريا ستافان دو ميستورا في فيينا في 25 يناير/كانون الثاني و26 منه بين الأطراف السوريين في إطار عملية جنيف. ويسبق الهجوم مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري المقرر في 29 يناير و30 منه.

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