تعزيزات عسكرية تركية جديدة تصل إلى الحدود مع سوريا

قال مراسل وكالة الأناضول التركية إن تعزيزات عسكرية تركية جديدة، وصلت اليوم السبت، إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا، مرسلة إلى الوحدات العسكرية، على الحدود مع سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن قافلة التعزيزات تضم مركبات وآليات عسكرية، استُقدمت إلى هطاي من وحدات عسكرية مختلفة.

وأضاف المراسل أن القافلة أُرسلت وسط إجراءات أمنية مكثفة بهدف تعزيز الوحدات المنتشرة في قضائي "قريقخان"، و"حاسّة" بهطاي.

يشار إلى أن الجيش التركي يستعد لشنّ عملية ضد تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، الذي يسيطر على منطقة "عفرين"، بريف حلب الشمالي، شمالي سوريا، والتي تشكّل تهديداً على أمن الحدود التركية.

© REUTERS/ Stringer تركيا تحشد مقاتلين سوريين في إعزاز استعدادا لعملية عفرين

كما تعتبر المنطقة مركزًا لتغذية الهجمات الإرهابية داخل تركيا، من خلال مد إرهابيي "بي كا كا" بالسلاح والذخائر، عبر تسلل عناصره من جبال الأمانوس، المحاذية للحدود، بولاية هطاي، جنوبي تركيا.

وقصفت المدفعية التركية اليوم السبت، مواقع تنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي في مدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة التنظيم شمال غربي البلاد.

وأفاد مراسل الأناضول أن مدفعيات تابعة للقوات المسلحة التركية المتمركزة على الشريط الحدودي بين ولايتي كليس وهطاي الجنوبيتين، قصفت بـ 10 طلقات مدفعية على الأقل على فترات متقطعة منذ منتصف اليوم.

وأضاف أن دوي الانفجارات سمع من بعض القرى التركية الواقعة على الحدود السورية.

© REUTERS/ Umit Bektas يلدريم: نأمل من أمريكا قطع شراكتها مع وحدات حماية الشعب الكردية

يشار إلى أن الجيش التركي يستعد لشنّ عملية ضد إرهابيي تنظيم "ب ي د/بي كا كا" في عفرين، الواقعة تحت سيطرته، والتي تشكّل تهديداً على أمن الحدود التركية.

كما تعتبر المنطقة مركزاً لتغذية الهجمات الإرهابية داخل تركيا، من خلال مد إرهابيي "بي كا كا" بالسلاح والذخائر عبر تسلل عناصره من جبال الأمانوس، بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأعلنت تركيا أنها أطلقت عملية عسكرية لطرد مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة من مدينة عفرين بريف حلب.

© REUTERS/ Umit Bektas رئيس الوزراء التركي: يجري التخطيط لمكائد جديدة على حدودنا الجنوبية