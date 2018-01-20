تفكيك قذيفة تزن 50 كيلوجراما في اليابان

نجح خبراء المفرقعات في مقاطعة أوكيناوا باليابان اليوم السبت، في تفكيك قذيفة مدفعية ضخمة تعود للحرب العالمية الثانية.

ووفقا لما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، تم إجلاء حوالي 2500 شخص في المقاطعة الواقعة جنوب اليابان ، للقيام بهذا الاجراء.

وتم العثور على القنبلة، التي تزن 50 كيلوجراما ويبلغ طولها 70 سنتيمترا، في أحد مواقع البناء.

وأشار خبراء إلى أنه من المحتمل أن تكون القذيفة قد أطلقت من سفينة حربية أمريكية خلال معركة أوكيناوا في عام 1945.

جدير بالذكر أن عملية إبطال وتفكيك القذيفة استغرقت ما يقرب من 40 دقيقة.