الخارجية التركية: العملية في عفرين تتوافق مع القانون الدولي والحق في الدفاع عن النفس

أعلنت الحكومة التركية أن عمليتها العسكرية في مدينة عفرين السورية (غصن الزيتون) لا تستهدف التركمان والأكراد والعرب في المنطقة وإنما موجهة ضد "التنظيمات الإرهابية".

وأشارت الخارجية إلى أن الحكومة التركية اتخذت كافة التدابير للحيلولة دون إلحاق الضرر بالمدنيين خلال عملية "غصن الزيتون" في عفرين.

وأضافت: العملية التركية في عفرين السورية تتوافق مع القانون الدولي والحق في الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة.

يتبع…