تركيا تستدعي سفراء روسيا وإيران وفرنسا وبريطانيا والصين لإطلاعهم على عملية عفرين

وكان مصدر دبلوماسي قد قال لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن "الخارجية التركية استدعت سفراء روسيا وإيران والولايات المتحدة في أنقرة لإبلاغهم ببداية العملية العسكرية التركية في سوريا".
وفي سياق متصل أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "سبوتنيك" بأن تركيا استدعت سفراء بريطانيا، وفرنسا، والصين لإحاطتهم بتفاصيل حول العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة ضد الفصائل الكردية في عفرين بشمال غرب سوريا.
وذكرت المصادر أن "الخارجية التركية استدعت سفراء فرنسا، وبريطانيا، والصين لتقدم لهم معلومات حول عملية عفرين".
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