تركيا تستدعي سفراء روسيا وإيران وفرنسا وبريطانيا والصين لإطلاعهم على عملية عفرين

أكدت المتحدثة باسم السفارة الروسية في أنقرة استدعاء الخارجية التركية، للسفير الروسي، لتقديم معلومات حول بدء العملية العسكرية التي تشنها تركيا في عفرين شمالي سوريا.

أنقرة — سبوتنيك . وقالت المتحدثة باسم السفارة إيرنا قاسيموف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، "نعم يمكننا تأكيد حقيقة الاستدعاء، استلمنا معلومات من الخارجية التركية لتمريرها إلى السلطات الروسية".

وكان مصدر دبلوماسي قد قال لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن "الخارجية التركية استدعت سفراء روسيا وإيران والولايات المتحدة في أنقرة لإبلاغهم ببداية العملية العسكرية التركية في سوريا".

وفي سياق متصل أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "سبوتنيك" بأن تركيا استدعت سفراء بريطانيا، وفرنسا، والصين لإحاطتهم بتفاصيل حول العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة ضد الفصائل الكردية في عفرين بشمال غرب سوريا.

وذكرت المصادر أن "الخارجية التركية استدعت سفراء فرنسا، وبريطانيا، والصين لتقدم لهم معلومات حول عملية عفرين".