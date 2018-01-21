مسؤول: تحطم طائرة هليكوبتر للجيش الأمريكي ومقتل جنديين

قال متحدث باسم الجيش الأمريكي إن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش من طراز "أباتشي" تحطمت في ساعة مبكرة من صباح السبت في ولاية كاليفورنيا مما أدى إلى مقتل جنديين.

© Sputnik. Alexandr Kovalov الجيش الأمريكي يسعى لتصنيع طائرات أقل تكلفة للشرق الأوسط

وقال اللفتانت كولونيل جاسون براون المتحدث باسم الجيش في بيان حصلت عليه "رويترز"، إن تحقيقا يجري في سبب تحطم الطائرة في مركز التدريب الوطني في فورت إروين في جنوب كاليفورنيا.

وصرح متحدث آخر باسم الجيش إن الطيار ومساعده قتلا ولكنه لم يذكر اسميهما موضحا أنه لم يتم إبلاغ أسرتيهما بعد.

.وقالت جراندي جيل المتحدثة باسم الجيش في فورت كارسون إن قاعدة الطاقم والطائرة كانت في فورت كارسون في ولاية كولورادو وكانت الطائرة في عملية تدريب روتينية في القاعدة الواقعة في صحراء موجافي