إيران تدعو تركيا للحفاظ على وحدة سوريا خلال عملية عفرين وألا تكون لها أطماع هناك

دعا رئيس الأركان الإيراني تركيا لعدم التعرض لوحدة الأراضي السورية خلال عملية عفرين والتأكيد على عدم وجود أطماع تركية في سوريا.

القاهرة — سبوتنيك . دعت إيران تركيا، اليوم الأحد، إلى عدم التعرض لوحدة الأراضي السورية وألا يكون لها أطماع في سوريا من خلال العملية العسكرية التي تشنها على مواقع الفصائل الكردية في عفرين.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، شدد رئيس الأركان الإيراني محمد باقری، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي، خلوصي آكار، على "ضرورة عدم التعرض لوحدة الأراضي السوریة واستقلال البلد وسیادته".

كما أكد باقري

"ضرورة أن تؤكد تركیا أنه لیست لها أطماع في التراب السوري".

ونقلت الوكالة عن آكار تأكيده "حرص تركیا علي وحدة الأراضي السوریة، والتزامها بالاتفاقيات التي أبرمت في المحادثات الثلاثية بين تركیا، وإیران، وروسیا".

وأعلنت تركيا أمس السبت إطلاق عملية عسكرية تستهدف مواقع وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني في عفرين بشمال غرب سوريا. وتصنف أنقرة التنظيمين ككيانين إرهابيين.

وتركيا وإيران، إلى جانب روسيا، يمثلون الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد بسوريا.