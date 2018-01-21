سقوط صاروخ على بلدة كلس الحدودية التركية من سوريا

أفاد شهود عيان أن صاروخا سقط على بلدة كلس الحدودية التركية من سوريا، بحسب ما ذكرته رويترز.

وفي سياق الأنباء عن بدء تساقط صورايخ على بلدات تركية حدودية مع سوريا منذ بدء العملية التركية "غصن الزيتون" ضد جماعات كردية في عفرين السورية، قالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" اليوم إن 3 قذائف سقطت على مدينة الريحانية التركية مصدرها الأراضي السورية مما أدى لإصابة شخص ووقوع أضرار مادية.

وأفادت المصادر، اليوم الأحد، بأن "القذائف سقطت على حي أدا بوجاك بمركز المدينة"، وأسفرت عن "إصابة شخص بجروح طفيفة وإلحاق أضرار بالمباني والسيارات".

من جهتها نقلت قناة تلفزيونية تركية عن رئيس بلدية الريحانية مقتل سوري وإصابة 32 في الهجوم الصاروخي، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

يتبع…