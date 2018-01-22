بالفيديو والصور... إصابة 15 على الأقل في حادث قطار بأستراليا

قال متحدث باسم الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا، إن ما لا يقل عن 15 شخصا أصيبوا، اليوم الإثنين، عندما اصطدم قطار بحاجز في شمال غرب سيدني أكبر مدن أستراليا .

وأظهرت مشاهد تلفزيونية اقتحام القطار الحواجز الموجودة في نهاية خط السكك الحديدية في ريتشموند الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترا شمال غربي وسط سيدني. ونُقل المصابون إلى عربات إسعاف كانت في إنتظارهم.

Emergency crews are responding after a train crashed into a barricade at Richmond Station. #9News https://t.co/ld9vCfh4L7 pic.twitter.com/k0Kt2WjjjC — Nine News Australia (@9NewsAUS) January 21, 2018

وقال كريس براي المتحدث باسم الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز، إنه تعين نقل 5 أشخاص للعلاج في المستشفى كما أصيب 10 آخرون بجروح أقل خطورة على الرغم من احتمال ارتفاع هذه الأعداد، بحسب "رويترز".

وقالت شركة نيو ساوث ويلز ترينز على "تويتر"، إن القطار اصطدم بحاجز في نهاية الخط. وأظهرت مشاهد تلفزيونية القطار وهو قائم على القضبان وعدم حدوث انبعاجات في عرباته.