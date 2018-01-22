اعتراضات في كوريا الجنوبية على مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد

وجاء في بيان هذا الحزب: "الأولمبياد في بيونغشانغ يصبح في الواقع أولمبياد بيونغ يانغ وكيم جونغ أون، من أجل الدعاية لنظام كوريا الشمالية وتبرير الأسلحة النووية الكورية الشمالية".
يذكر أن وفدي الكوريتين الجنوبية والشمالية قد اجتمعا، يوم 9 كانون الثاني/يناير الجاري، في مركز محادثات "بانمونجوم" في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، وهو أول اجتماع منذ فترة طويلة بين وفدي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وفي نتيجة هذا اللقاء، تم اعتماد بيان مشترك، قررت فيه سيئول وبيونغ يانغ استئناف حوار شامل في مختلف المجالات بما في ذلك والمجال العسكري، ووافقت سيئول أيضا على إرسال فريق كوريا الشمالية الرياضي ومشجعين وموسيقيين في شباط/فبراير، إلى دورة الألعاب الأوليمبية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، فضلا عن التدريب المشترك للفرق من الجنوب والشمال في أحد منتجعات التزلج في كوريا الشمالية.
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