الصين ترد: استراتيجية الدفاع الأمريكية تعكس عقلية الحرب الباردة

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، اليوم الاثنين، أن الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية الجديدة تعكس عقلية الحرب الباردة، وتشوه السياسة الدبلوماسية والدفاعية الصينية.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST وزير الدفاع الأمريكي يكشف عن استراتيجية بلاده في حل القضايا مع روسيا

بكين- سبوتنيك . وقالت المتحدثة: "تقرير الجانب الأمريكي المعني… يعكس عقلية الحرب الباردة، ويتعمد تشويه السياسة الدبلوماسية والدفاعية الصينية، ويبالغ في تنافس القوى العظمى، وخاطئ في جوهره".

وأكدت تشونينغ أن "الصين تلتزم بثبات المسار السلمي للتنمية والطابع الدفاعي لسياسة الدفاع الوطني وخلق السلام في جميع أنحاء العالم وتسهم جمهورية الصين الشعبية في التنمية العالمية وستظل المدافعة عن النظام العالمي الحالي الذي يتضح للمجتمع الدولي بأسره".

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية الأحكام الرئيسية لـ"استراتيجية الدفاع الوطني" الجديدة، يوم الجمعة الماضي. وكانت المبادئ الرئيسية للوثيقة هي الانتقال من مكافحة الإرهاب إلى التنافس مع "القوى العظمى" مثل روسيا والصين التي تزعم أنهما يهددان الولايات المتحدة.