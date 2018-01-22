الأمين العام لمجلس أوروبا يوجه رسالة إلى روسيا

ومن الجدير بالذكر أن موسكو لا ترسل منذ عام 2016، الوثائق اللازمة لاعتماد وفدها لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، لأن البرلمانيين الروس في الفترة 2014-2015، حرموا من حق التصويت في الدورات وفرصة المشاركة في أعمال الهيئات التشريعية للمنظمات بسبب الموقف المتعلق بشبه جزيرة القرم.
وفي نهاية حزيران/ يونيو 2017، ذكرت روسيا أنها تعتزم تعليق جزء من المدفوعات إلى ميزانية مجلس أوروبا لعام 2017، إلى أن تتم استعادة سلطات الوفد في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وعلى الرغم من تعليق دفع جزء من المساهمة، يواصل الجانب الروسي العمل على تصديق وثائق مجلس أوروبا المتعلقة بالاتفاقية.
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