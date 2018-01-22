تركيا تنفي سقوط أية قتلى من الجيش التركي في عفرين السورية

أكد المتحدث باسم الحكومة التركية نائب رئيس الوزراء، بكر بوزداغ، أنه لم يسقط قتلى خلال العمليات العسكرية في عفرين، شمال غربي سوريا.

© AP Photo/ Manuel Balce Ceneta تيلرسون: مخاوف تركيا في سوريا مشروعة

القاهرة — سبوتنيك . وقال بوزداغ في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الاثنين "نحن في اليوم الثالث للعمليات العسكرية ولا يمكننا الإعلان عن مساحة الأراضي التي سيطرنا عليها الآن، وهذه العمليات تسير وفقا للخطط الموضوعة ولا يوجد أي أخبار عن استشهاد أي جندي من القوات التركية حتى الآن"، متابعا "نأمل في أن تنتهي العمليات دون سقوط أي شهيد".

وأضاف بوزداغ "إننا نحافظ على حياة المدنيين بشكل كامل، فهذه العمليات ضد التنظيمات الإرهابية للحفاظ على حياة المدنيين"، متهما القوات الكردية "باستخدام أطياف الشعب في عفرين كدروع بشرية".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قد أعلنت في بيان، اليوم الاثنين "سقوط 18 قتيلا من المدنيين، ومقتل 40 من القوات التركية ودرع الفرات"، خلال العمليات العسكرية.