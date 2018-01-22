فرنسا تقرر نهاية العام عدد المفاعلات النووية التي ستغلقها

أعلن وزير الطاقة الفرنسي، نيكولا أولو، اليوم الإثنين، أن فرنسا ستتخذ قرارا بحلول نهاية العام الحالي بشأن عدد المفاعلات النووية التي تريد إغلاقها من أجل خفض الحصة النووية في توليد الكهرباء.

قال وزير الطاقة الفرنسي للصحفيين إنه لم تكن هناك خطة لكيفية الوصول إلى ذلك الهدف، مضيفا "سنصوغ خطة ستأخذ في الاعتبار الوظائف وانبعاثات الكربون ومعايير السلامة"، وفقا لوكالة "رويترز".

وبموجب استراتيجية الطاقة للحكومة الاشتراكية السابقة، تعهدت فرنسا بخفض الحصة النووية في توليد الكهرباء إلى 50 % بحلول عام 2025 من 75% حاليا.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أرجأ في أواخر العام الماضي ذلك الهدف لمدة عشر سنوات.

وتعكف الحكومة حاليا على وضع خطة للطاقة لعدة سنوات ستحدد عدد المفاعلات التي سيجري إغلاقها وتفاصيل مواعيد الإغلاق والمعايير التي ستقوم عليها.