كوريا الجنوبية: إنتاج صواريخنا المضادة لصواريخ كوريا الشمالية مستمر بنفس الكمية

© AP Photo/ Korean Central News Agency/Korea News Service طوكيو تجري أول تدريب لمواجهة هجوم صاروخي من كوريا الشمالية

أقرت السلطات إنتاج الصاروخ الذي يسمى "تشون —غونغ بلوك —2" ويعتبر سلاحا رئيسيا لنظام الدفاع الصاروخي الكوري (KAMD).، حسب يونهاب

وصرحت وزارة الدفاع، اليوم الإثنين، قائلة "نتيجة لمراجعة الطلب على صاروخ M-SAM مؤخرا، أقرت الوزارة استخدام جميع الصواريخ المنتجة في تسليح الجيش اعتبارا للجودة ومدى التأثير مقابل التكاليف، كما هو مخطط له في الخطة الأولى وذلك بدون كشف النقاب عن عددها".

وتقوم السلطة العسكرية الكورية الجنوبية بتطوير صاروخ "تشون-غونغ-2" المضاد للصواريخ البالستية وهو نسخة مطورة لصاروخ M-SAM المضاد للطائرات، حيث أن صاروخ تشون غونغ بلوك-2 هو صاروخ مطور لإصابة الصواريخ البالستية، عبر شبكات الدفاع متعددة الأطراف مثل نظام صواريخ "بيتريوت" وصواريخ أرض-جو طويلة المدى، ونظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد".

سبق أن تعرض وزير الدفاع سونغ يونغ-مو إلى نقد لإصدار أوامره بمراجعة مشروع تطوير صاروخ تشون غونغ —2 في العام الماضي، مما أدى إلى الشكوك في إمكانية إلغاء مشروع تطوير "تشون-غونغ-2".

ويعتبر قرار الوزارة اليوم بمثابة تأكيد على التزامها بالخطة الأولى بدون خفض حجم إنتاج الصواريخ.