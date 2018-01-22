الولايات المتحدة تدعو تركيا لضبط النفس في شمال سوريا

© AFP 2018/ Rahmat Gul الصليب الأحمر الدولي: يجب حماية المدنيين في عفرين السورية

واشنطن — سبوتنيك . وقالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس خلال مؤتمر صحفي "ندعو تركيا لإبداء ضبط النفس في أعمالها العسكرية وخطاباتها، والتأكيد من أن العملية محدودة من حيث المساحة والوقت".

وكانت تركيا أعلنت رسميا، السبت الماضي، بدء عملية "غصن الزيتون" ضد تشكيلات الأكراد في منطقة عفرين بريف حلب، وهي إحدى مناطق ما يسمى بـمشروع "الإدارة الذاتية" الكردية المعلنة من طرف واحد في شمال سوريا.

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أمس الأحد، بدء المرحلة البرية للعملية.