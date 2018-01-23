إندونيسيا تتخلى عن المقاتلات الأمريكية

ويدخل في قائمة أولوياته تزويد القوات الجوية الإندونيسية بطائرات جديدة.

© REUTERS/ Beawiharta إندونيسيا غاضبة من الولايات المتحدة

وأفادت جريدة التقارير العسكرية بأن يويو ستيسنا الذي عُيّن قائدا جديدا للقوات الجوية الإندونيسية أبلغ الصحفيين الإندونيسيين أنه سيتم استبدال مقاتلات "إف-5" الأمريكية التي تظل في الخدمة في الجيش الإندونيسي منذ عام 1980 بطائرات حديثة من صنع روسي.

ومن المتوقع أن يتم قبل نهاية الشهر الجاري (يناير/كانون الثاني 2018) توقيع عقد توريد 11 طائرة روسية من طراز "سو-35" إلى إندونيسيا.

ويشار إلى أن العقد المزمع توقيعه يتضمن نقل تكنولوجيا إنتاج بعض معدات الطائرة الروسية الحديثة.

وأكد وزير الدفاع الإندونيسي رياميزارد رياكودو توقيع عقد استيراد طائرات "سو-35" في وقت قريب.

وتنتمي طائرة "سو-35" إلى الجيل "4++" من المقاتلات. وزُوّد محركها بتقنية توجيه الدفع. وتبلغ سرعتها القصوى 2.5 ألف كيلومتر في الساعة.

وتتسلح "سوخوي 35" بمدفع عيار 35 ملم وقنابل وصواريخ. ولديها 12 نقطة تعليق تحت الجناح لحمل القنابل والصواريخ.