هزة أرضية بقوة 8.2 درجة تضرب جنوب شرق ألاسكا

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بلغت قوته8.2 درجات بمقياس ريختر ضرب المياه جنوب شرق الأسكا.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت الخدمة الجيولوجية أن "مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد حوالى 281 كيلومترا من مدينة كودياك الواقعة في جزيرة كودياك الجنوبية".

وعقب الزلزال، أصدر نظام الإنذار التسونامي، تحذيرا من موجات تسونامي".