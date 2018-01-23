بريطانيون يرون بوتين رئيسا

رد بريطانيون من قراء صحف "تلغراف" و"ديلي ميل" و"غارديان" على كلام رئيس الأركان البريطاني عن روسيا.

وأفادت جريدة "أوترو" بأن المدعو بيغبادبوب وصف ما جاء على لسان الجنرال نيكولاس كارتر بالترهات، بينما وصف وجهة نظر الروس حيال بريطانيا بالإيجابية.

© AFP 2018/ Sergey Venyavsky بريطانيا تعترف بتفوق الجيش الروسي

وأشار آخرون ممن علقوا على ما جاء على لسان رئيس أركان الجيش البريطاني إلى "أن روسيا لا تعادي بريطانيا، ولا ترى سببا وداعيا لبدء الحرب".

وعبر البعض عن وجهة النظر الإيجابية حيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكشف المدعو توندور أنه يتمنى أن يحل أمثال بوتين محل أعضاء البرلمان البريطاني الحاليين، مشيرا إلى أن هناك (في البرلمان البريطاني) من يحاول إشعال حرب باردة جديدة.

وتمنى بعض المعلقين على كلام كارتر أن يرأس بوتين بلادهم، معتبرين أن رئيساً مثل بوتين لن يسمح أن تكون بريطانيا "مفرشا لأوروبا".

واعتبر البعض الآخر أن كارتر يريد زيادة الميزانية العسكرية البريطانية ويسعى إلى توفير الذريعة لتخصيص المزيد من الاعتمادات للجيش.

وكانت الصحف البريطانية قد نقلت عن رئيس أركان الجيش البريطاني قوله إن روسيا قد تقوم بعمل "عدواني" فجائي يستهدف أمن أوروبا ويهدف إلى تخريب الثقة بحلف شمال الأطلسي.