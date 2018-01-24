مسئول إيراني يرد على مقترح إعادة التفاوض حول الملف النووي

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إن الاتفاق النووي وثيقة شاملة وغير قابلة للتجزئة ولا يمكن إعادة التفاوض حوله.





وأكد شمخاني على أن تنفيذ بنود الاتفاق النووي هو أقل ما تطلبه إيران من مجموعة خمسة زائد واحد، مشيرا إلى عدم وفاء أمريكا بالتزاماتها في الاتفاق النووي.





وشدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي على أنه "بالرغم من التزام إيران الكامل بتعهداتها، لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية التي من المفترض رفعها في إطار التزامات واشنطن والدول الاوروبية في الاتفاق النووي".





وأضاف "الحديث عن مراجعة الاتفاق النووي في ظل عدم التزام أمريكا وأوروبا ببنوده، هو كلام وقح وأوهام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".





وقال شمخاني: "القوة الصاروخية الإيرانية محلية الصنع تماما ومستندة إلى تجربة 8 سنوات من الدفاع المقدس ومشاكل الشعب الإيراني في توفير المتطلبات الأساسية للدفاع ضد المعتدين".