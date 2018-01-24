أردوغان: تم القضاء على 268 من مقاتلي وحدات حماية الشعب خلال 4 أيام

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تم القضاء على 268 من مقاتلي وحدات حماية الشعب خلال 4 أيام مقابل مقتل 7 -8 من عناصر الجيش التركي والجيش الحر.

وأضاف أردوغان أن اللاجئين إلى تركيا من كوباني (عين العرب) لا يعودون إلى منازلهم رغم تطهير المنطقة من "داعش" لأن تنظيمًا إرهابيًا آخر (ب ي د) تمركز هناك.





وتابع أن: "داعش و"ب ي د" وجهان لعملة واحدة، والذين يتحكمون بهذه التنظيمات، يستغلونها بحسب حاجتهم".





وقال الرئيس التركي: "لا أطماع لنا في الأراضي السورية، ما يهمّنا هو تأسيس العدالة هناك وضمان عودة 3,5 ملايين سوري يعيشون في تركيا إلى أراضيهم".





وأكد أردوغان في كلمته على أن تركيا ستواصل "إفساد كافة المؤامرات على طول حدودنا بدءا من منبج".